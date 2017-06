Hamilton lidera de ponta a ponta e vence o GP do Canadá

(foto: Reprodução/Twitter)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O britânico Lewis Hamilton sobrou no GP do Canadá de F-1, na tarde deste domingo (11). Pole position, o piloto da Mercedes liderou de ponta a ponta e subiu na posição mais alta do pódio. Foi a terceira vitória do atleta na temporada. A Mercedes, aliás, fez dobradinha em Montreal: o finlandês Valteri Bottas foi o segundo. Daniel Ricciardo, australiano da Red Bull, ficou em terceiro.

Hamilton, além de ter feito um "domingo perfeito", contou com um pouquinho de sorte. Seu principal rival na temporada, o alemão Sebastian Vettel, que largou em segundo, foi vítima de acidente logo na primeira curva. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, tentou ultrapassá-lo logo na primeira curva e danificou o bico da Ferrari de Vettel, que foi obrigado a fazer uma parada não programada nos boxes e caiu para a 18ª posição.

Vettel terminou apenas em quarto. Além do acidente, amargou também erro de estratégia: para tentar recuperação, no mesmo pit stop em que trocou a asa danificada, a equipe apostou em pneus supermacios, devido ao bom rendimento deles nos treinos. Neste domingo, no entanto, a pista estava mais quente e foram os pneus macios que renderam melhor. A tática não funcionou e deixou o líder do campeonato fora do pódio.

Lewis Hamilton ainda é vice-líder do campeonato, atrás de Sebastian Vettel, mas diminuiu a diferença de 25 pontos para 12. Com a vitória, o britânico pulou para 129 pontos e Vettel, quarto colocado, foi 141. A próxima corrida será no Azerbaijão, em Baku, no dia 25 de junho.

MASSA — O brasileiro Felipe Massa também sofreu acidente na primeira volta, ocorrido nas curvas três e quatro. O piloto da Williams, que havia realizado bom treino classficatório no último sábado e largou da sétima posição no Canadá, foi atingido pelo espanhol Carlos Sainz, da Toro Rosso, e teve de deixar a prova. Foi o primeiro abandono de Massa na temporada e o segundo de Sainz.