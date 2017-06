Celebração de Corpus Christi não ocorrerá nos bairros

Celebração neste ano ficará em apenas um local. Decoração dos tapetes começarão às 6 horas de quinta-feira (foto: Franklin de Freitas)

Milhares de fiéis são aguardados em Curitiba para a celebração da solenidade de Corpus Christi, que neste ano será nesta quinta-feira. A celebração acontece a partir das 14 horas em frente à Catedral e é seguida de procissão pela Avenida Cândido de Abreu até o Centro Cívico. Durante o período da manhã milhares de fiéis trabalham na confecção dos tapetes pelo qual seguirá a procissão, que deve começar às 6 horas da manhã.

O organizador do evento, o padre José Airton Oliveira, conta que a festa deste ano será diferente. “Nós resolvemos fazer uma celebração na arquidiocese, com todas as paróquias, no sentido de unidade e comunhão”, disse. Tradicionalmente, a festa acontece de forma separada e cada paróquia realizava o seu evento. “Queremos ver mais pessoas se manifestando publicamente sobre o mesmo objetivo”, explica o padre, sobre a mudança.

A data é uma das mais especiais do calendário católico. “É um momento de muita fé e oração, quando Cristo caminha pelas ruas”, afirma. A simbologia do caminhar de Jesus é representada pela confecção de tapetes. “O trajeto contará com a decoração de mais de dois quilômetros de tapetes confeccionados pelas mais diversas expressões da Igreja Católica da Arquidiocese de Curitiba”, diz.

Os tapetes são confeccionados com flores, serragem, pó de café, sal, pó de mármore, pedrinhas finas e materiais recicláveis. Nas decorações devem predominar homenagens a Nossa Senhora, em comemoração aos 300 anos do encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida no Brasil.

Os lotes do tapete, com cerca de 15 metros cada, são divididos entre os voluntários das comunidades da arquidiocese com dois meses de antecedência da solenidade, mediante contato com famílias, representantes de paróquias, pastorais, movimentos, congregações e escolas.

Cada espaço fica sob a responsabilidade da comunidade inscrita com a equipe organizadora do evento. Os trabalhos devem ocorrer das 6 às 12 horas.