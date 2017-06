São Paulo deve ter semana menos gelada e com chuva isolada a partir da terça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após bater recordes de madrugadas frias no final de semana, a previsão para a próxima semana é de temperaturas mais amenas e chuvas a partir da terça-feira (13) em São Paulo. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a madrugada de segunda-feira (12) ainda deve ser mais fria, com temperatura mínima por volta dos 11ºC, e amanhecer com sol entre poucas nuvens. Ao longo da tarde, a temperatura máxima chega aos 23ºC, sem previsão de chuva. A terça-feira (13) amanhece com temperatura em torno dos 14ºC, e a máxima gira em torno de 22ºC. A umidade do ar se eleva gradativamente, com possibilidade de chuvas isoladas de intensidade moderada a forte. Na quarta-feira a temperatura volta a subir, e os termômetros devem registrar máxima de 25ºC, com pancadas de chuva isoladas no período da tarde. A última semana foi marcada pela variação de temperatura. Depois de os termômetros chegarem a 28ºC na quinta-feira (8), no sábado a mínima chegou a 10ªC. Devido ao frio, a Prefeitura de São Paulo intensificou as abordagens aos moradores de rua no final de semana.