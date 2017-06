O "Professor Xavier" e Hamilton (foto: Reprodução/Twitter)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton foi entrevistado no pódio do GP do Canadá, em Montreal, após vencer a prova, por ninguém menos que o "Professor Xavier", de X-Men. É que o ator Patrick Stewart, que interpreta o personagem nos cinemas, atacou de repórter em Montreal, neste domingo (11), e teve de beber champagne na sapatilha do britânico. "Cada ano que eu volto aqui a torcida cresce, a energia é mais forte. Agradeço muito à torcida. Tive aqui minha primeira pole, minha primeira vitória há 10 anos. É um lugar especial", disse o vencedor, que liderou a corrida de ponta a ponta.

"Você pode ler a minha mente", brincou Hamilton, referindo-se ao personagem de sucesso de Stewart. "Se você puder ler a minha mente, sabe o que estou sentindo. Estou muito feliz por igualar o número do Senna", prosseguiu. Neste fim de semana, Hamilton conquistou sua 65ª pole position da carreira, número igual ao do ídolo brasileiro. Na corrida, Valteri Bottas, finlandês da Mercedes, ficou em segundo e Daniel Ricciardo, alemão da Red Bull, foi o terceiro.

"É a quinta vez que corro aqui, meu terceiro pódio. A maneira que a gente conseguiu melhorar muito em duas semanas foi fundamental. O começo foi difícil por conta da Red Bull, depois fiquei atrás da Force India. Eu e Lewis fomos de estratégias diferentes e ele estava muito na minha frente", avaliou Bottas. Felipe Massa bateu na primeira volta e teve de abandonar o GP. A F-1 terá próximo compromisso em 25 de junho, em Baku, no Azerbaijão.