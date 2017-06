Ministério Público vai recorrer da decisão do TSE de absolver chapa Dilma-Temer

Redação Bem Paraná com informações online

11/06/17 às 17:16 Redação Bem Paraná com informações online

O Ministério Público Eleitoral (MPE) vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que absolveu a chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer da eleição de 2014. As informações são da revista Época.

O procurador geral Eleitoral, Nicolao Dino, é quem deve apresentar o recursso. O caso, se aceito, deve ser julgado pelo Superior Tribunal Federal (STF).

O prazo para a protocolação do recursso é de 15 após o resultado do julgamento no TSE.