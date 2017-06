Consultas públicas percorrem a cidade

Os moradores do bairro Tatuquara recebem hoje o novo modelo de consultas públicas da Prefeitura. A reunião será na Paróquia Santa Rita de Cássia (Rua Arcésio de Barros Lima, 471), a partir das 19 horas. Na última semana, nove bairros receberam o modelo de consultas públicas da Prefeitura, o Fala Curitiba. Os encontros foram no São Lourenço, Capão da Imbuia, Vista Alegre, Cristo Rei, Santa Quitéria, São João, Cascatinha e na CIC e os moradores apresentaram as prioridades de cada bairro para compor a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018.

Após assistirem os vídeos explicativos sobre como é composto o orçamento municipal, cada participante recebeu uma ficha, escreveu as prioridades da sua região e participou de grupos de debate para eleger as principais demandas de cada categoria (saúde, pavimentação, segurança).

As prioridades escolhidas são encaminhadas para análise das secretarias responsáveis pelo setor. Ao final, as propostas serão votadas nos grandes encontros das dez regionais, no mês de agosto.

Reunidos no Teatro Cleon Jaques, no Centro de Criatividade do Parque São Lourenço, os moradores do bairro debateram as principais questões da região, como a saúde. “Temos uma forte demanda por atendimentos de saúde na região, inclusive de moradores das cidades metropolitanas. A saúde é prioridade absoluta dessa gestão e temos um forte trabalho para melhorar o setor”, comentou Janaina Lopes Gehr, administradora da Regional Boa Vista e apresentadora da consulta pública.

Outro tema que concentrou grande parte das discussões foi a segurança pública. Os moradores relataram aumento dos casos de roubos a pedestres e de casas. Proposta encaminhada pelo grupo de que debateu segurança com representantes da Guarda Municipal que estavam no encontro.