Vacinação contra a gripe é ampliada em Curitiba

Campanha foi encerrada com 100% dos idosos vacinados (foto: Foto: SMCS)

A Secretaria Municipal da Saúde estruturou a ampliação da cobertura da vacina contra a gripe, que deve começar a partir desta semana. A partir desta segunda-feira (12), motoristas e cobradores do transporte coletivo público podem ir aos postos de saúde, munidos com o crachá funcional para receberem a vacina. Os que residem em Curitiba, mas trabalham na região metropolitana também tem direito a tomar a vacina. Já os cuidadores de vulnerávies (idosos e acamados) devem levar declaração em papel, solicitando a vacina.

A Comissão Estadual de Infectologia definiu, na última quinta-feira, estender a vacinação gratuita para cobradores e motoristas do transporte público, cuidadores de vulneráveis (idosos, acamados) e pessoas em situação de rua. A cobertura está condicionada à disponibilidade de doses.

Até a última sexta-feira, término oficial da campanha nacional, 328.673 doses foram aplicadas na capital paranaense. Com a chegada do frio, quem ainda não se vacinou e estiver dentro dos novos grupos prioritários poderá ter acesso a uma dose da vacina.

O Consultório na Rua, que integra a rede municipal da Saúde, já vacinou cerca de 300 pessoas em situação de rua, que pertenciam aos grupos prioritários. A partir de agora, serão feitas ações em pontos de maior concentração da população de rua, nos horários normais de atendimento e à noite.

Nesta última sexta-feira, na van do Consultório na Rua, dois médicos, duas enfermeiras, duas psicólogas e uma assistente social, realizaram a vacinação nas imediações do Mercado Municipal no período noturno. Ações semelhantes serão feitas nesta semana.

Até a última sexta, os grupos prioritários dos idosos e das mães até 45 dias do parto ultrapassaram os 100% do público estimado. No geral, Curitiba atingiu 87,1% da população prioritária.

Para prevenir a gripe:

Mantenha ambientes ventilados

Evite locais com aglomeração de pessoas, se estiver doente

Evite contato direto com pessoas doentes.

Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal.

Lave as mãos frequentemente com sabão e água, depois de tossir ou espirrar, após ir ao banheiro, antes das refeições, ao chegar em casa e no trabalho.

Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço, preferencialmente descartável.

Postos atenderam 11.283 gestantes

O grupo que, proporcionalmente, menos procurou os 110 postos de saúde de Curitiba para tomar a dose da vacina foi o das gestantes. Foram aplicadas 11.283 vacinas no grupo com estimativa de 18.612, resultando em 60,6% de imunização.

Em seguida estão as crianças com até 5 anos de idade, que atingiram apenas 63,5% de cobertura, com a vacinação de 64.469 dos 101.561 meninos e meninas previsos para serem imunizadas.

Procuraram a vacinação contra a gripe 202.243 idosos, da estimativa de 200.899, ou 100,7%; e 4.749 puérperas (mães até 45 dias depois do parto) das 3.060 estimadas, ou 155,2%.

Os profissionais da saúde atingiram 86,5%, com 45.929 imunizados. Também foram vacinados 67.829 indivíduos com doenças crônicas e 23.112 professores de todos os níveis de ensino.

Doença exige cuidados pelo alto contágio

A gripe é uma doença muito contagiosa causada pelo vírus influenza. Geralmente provoca febre alta, mal-estar geral, dores musculares, dor de garganta e tosse, e pode evoluir para doenças mais graves como pneumonia. Já o resfriado é causado por outros tipos de vírus e os sintomas são mais leves, como irritação na garganta, coriza (nariz escorrendo) e febre baixa.

A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa definição também é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe. Segundo boletim epdemiológico divulgado na quinta-feira (8) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram registradas dez mortes no total, quatro confirmações a mais em relação ao boletim divulgado no fim de maio.