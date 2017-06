Curitiba em alerta para leptospirose

Em decorrência das fortes chuvas que atingiram Curitiba nos últimos dias, a Secretaria Municipal da Saúde alerta a população para o risco de transmissão da leptospirose e orienta a população sobre as medidas para prevenir a doença.

A leptospirose é transmitida por uma bactéria presente na urina de rato – a leptospira. Em casos de enchentes e alagamentos, o risco de exposição à doença aumenta.

A bactéria, presente na água contaminada pela urina dos ratos, entra no organismo humano através da pele, boca e olhos. As pessoas devem evitar as áreas alagadas, pois o risco de contaminação é muito grande. Trata-se de uma doença grave, que se não for tratada a tempo pode matar.

Moradores que tenham tido contato com a água das chuvas devem ficar atentos aos sintomas da leptospirose e buscar atendimento médico o mais rápido possível, caso seja necessário.

Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, dores musculares e icterícia (pele amarelada).

Os sintomas podem ser confundidos com uma gripe forte, por isso a importância de buscar orientação profissional. Quanto antes for feito o diagnóstico correto da doença, maiores são as chances de recuperação.

Segundo as rientações da Secretaria Municipal da Saúde em relação à leptospirose, ao circular por áreas que foram atingidas pelas chuvas e na limpeza das residências use sempre calçados bem fechados, preferencialmente botas longas e de borracha.