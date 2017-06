Curitiba ganha 554 novas residências em três meses

Lançamentos imobiliários em Curitiba avançam mais no padrão supereconômico (foto: Franklin de Freitas)

O mercado imobiliário de Curitiba registrou crescimento no lançamento de empreendimentos e unidades residenciais no primeiro trimestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo os dados da última pesquisa da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR), em parceria com a BRAIN Bureau de Inteligência Corporativa, de janeiro a março, foram 10 empreendimentos residenciais e 554 unidades novas colocadas no mercado. No mesmo período do ano passado foram registrados o lançamento de apenas 8 empreendimentos e 246 unidades lançadas.

Os novos empreendimentos concentraram-se nos extremos: nos padrões supereconômico e econômico (com preço até R$ 250 mil) e de luxo (com preço de R$ 1.000.001,00 a R$ 2 milhões).



O presidente da Ademi/PR, Jacirlei Soares Santos, afirma que, apesar de poucos, os lançamentos realizados foram bem-sucedidos, pois, o volume de imóveis vendidos na planta teve alta de 25,6% no primeiro trimestre desse ano na comparação com o primeiro trimestre de 2016, passando de 125 para 157 imóveis comercializados na planta em Curitiba.

“Já em função da queda do estoque, o volume de vendas dos imóveis residenciais prontos foi menor no primeiro trimestre desse ano em comparação com o mesmo período do ano passado, passando de 478 para 313 unidades”, ressalta Soares.

Pesquisa revela queda no estoque

A pesquisa revelou ainda queda de 16,2% no volume de apartamentos residenciais em estoque em Curitiba em março de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado, baixando de 9.087 para 7.606 imóveis. As reduções mais significativas foram para os imóveis com preço de R$ 215 mil a R$ 700 mil.

Nos últimos 12 meses, o preço médio do metro quadrado privativo dos apartamentos residenciais novos em Curitiba acumulou correção de 6,3%, chegando a R$ 6.961,40, acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que fechou o período em 4,5%, com ganho real.

Na análise por bairro para março desse ano, o Batel continua a deter o maior valor do metro quadrado privativo para todas as tipologias com metro quadrado privativo médio entre R$ 10.794,00 e R$ 13.729,00, respectivamente.