Cardápio para dia dos Namorados vai de café da manhã à balada

Dia dos namorados, para celebrar o amor: opções diversas e para todos os bolsos (foto: Divulgação)

Hoje é comemorada uma das datas mais importantes para o segmentos de bares, restaurantes e entrenimento. As opções são bastante variadas para os apaixonados celebrarem o Dia dos Namorados deste ano. Elas podem começar no café da manhã da Prestinaria – Casa de Pães. O espaço vai presentear com uma sobremesa os casais que gastarem mais de R$ 70. O chef Rodrigo Machado preparou uma releitura do strudel de maçã com massa filo e caramel sauce que vem acompanhada com um sorvete. O presente pretende deixar o dia dos apaixonados ainda mais doce.

Já aqueles, mais sortudos, que não tiverem necessidade de acordar cedo amanhã, a balada do Dia dos Namorados do Sheridan’s Irish Pub promete agitar a noite dos apaixonados.



Hoje, o Sheridan’s terá uma programação especial a partir das 19 horas, para embalar os casais e também para os solteiros aproveitarem o clima romântico da noite e encontrar um par. A banda RC Rock Band, liderada por Beto Katz, faz versões rock de clássicos de Roberto Carlos. As canções do rei em nova roupagem aliam momentos de agito com o romance da data.

Para o almoço, uma boa ideia pode ser ir ao Verd e Co, que além de um menu especial, oferece a opção”Segunda em Dobro”. Quem escolher um dos pratos do menu “Monte sua Refeição” ganhará o segundo. Outra surpresa para quem for comemorar a data no Verd & Co será o sorteio de quatro noites na Pousada Morada dos Bougainvilles, que fica na Praia do Rosa, em Santa Catariana. Os casais que estiverem no restaurante preencherão um cadastro que dá direito a participação do sorteio, que será realizado no dia 13 de junho, via live do Instagram.



O Largo Curitiba, do Shopping Curitiba, também oferece várias opções para aproveitar a data mais apaixonada do ano. Tem opções para todos os gostos, com culinárias de várias partes do mundo: oriental, italiana, árabe e australiana. A música fica por conta dos artistas do Menu Musical, harmonizando o som do piano e do saxofone com o ambiente. No Abbraccio Cucina Italiana, durante o jantar, o restaurante vai presentear os casais maiores de 18 anos com uma garrafa de 187ml de vinho Portillo Malbec.