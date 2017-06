Ford mostra Ecosport com nova cara e motores 1.5 e 2.0

No Brasil o SUV chega às lojas na segunda quinzena de agosto

A Ford durante o Salão de Buenos Aires, a reestilização do EcoSport, produzido e srá vendido no Brasil nos próximos meses. O modelo terá pré-venda aberta no final de julho, mas só chega às concessionárias em agosto.

Os preços ainda não foram anunciados, mas a Ford já revelou os detalhes mais importantes sobre o EcoSport, a começar pelos motores, que são novos: o 1.5 Dragon de três cilindros e 137 cv e o 2.0 DirectFlex de 170 cv, dotado de injeção direta de combustível. O utilitário esportivo deixa de ser equipado com a transmissão automatizada de dupla embreagem Powershift, que traz trocas rápidas mas foi alvo de muitas reclamações dos consumidores, e volta a contar comcom câmbio automático convencional. Também continua a ser oferecido com transmissão manual nas versões mais baratas.

Por fora, o Eco traz nova frente, trazendo faróis equipados com projetor e luz diurna de LEDs e grade maior, lembrando o novo Edge. A traseira, por sua vez, praticamente não foi alterada, mantendo o estepe preso no lado de fora, na contramão da tendência de SUVs de outras fabricantes.

Por dentro, tudo novo: a cabine foi totalmente redesenhada, perdendo a profusão de botões do EcoSport atual e trazendo melhor acabamento. O destaque fica por conta da central multimídia “flutuante”, que lembra um tablet posicionado acima do console central, como nos modelos da Mercedes-Benz e de outras montadoras na atualidade, o sistema SYNC 3, compatível com Android Auto e Apple Car Play, conectado a uma tela flutuante de 8" no painel.