Chevrolet Equinox terá motor 2.0 turbo no Brasil

Com 260 cv e transmissão de nove marchas mesmo do Camaro Turbo. (foto: Divulgação)

Além de tecnologias inovadoras de segurança, conectividade, conforto e conveniência, o Equinox surpreende também pelo conjunto mecânico de alta performance.

O Equinox estreará inicialmente na versão topo de linha Premier, equipado com motor 2.0 turbo de 262 cv e câmbio automático de 9 marchas (basicamente o mesmo conjunto mecânico do Camaro). Ele terá a missão de ocupar o lugar do Captiva Sport. Seus preços devem variar entre R$ 140 mil e R$ 160 mil, ocupando uma faixa intermediária entre o Tracker (R$ 81.990) e o Trailblazer (R$ 171.990). Nesta versão Premier, a Chevrolet destaca a oferta de itens como teto solar panorâmico, tampa do porta-malas acionada por sensor de movimento, frenagem automática de emergência, banco do motorista com alerta de segurança (ele vibra na iminência de um acidente), assistente de mudança de faixa, faróis de LED de alta intensidade e sistema de som premium da Bose.

Além disso, o Equinox se sobressai por possuir a maior distância entre-eixos do segmento. São ao todo 2,73 metros, que, somados aos 4,65 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,66 m de altura, prometem ser referência na oferta de espaço interno.

O Equinox 2.0 Turbo será oferecida com tração integral permanente tipo AWD (All Wheel Drive), capaz de variar o envio de torque de uma roda para a outra ou até de um eixo para o outro automaticamente, aumentando a estabilidade e a aderência do veículo principalmente em pisos de menor aderência.