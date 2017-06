Motorista se atrapalha e carro cai em espelho d'água em Brasília

(foto: PMDF/Divulgação)

Uma troca de marchas acabou saindo errado e um carro foi parar no espelho d'água do Palácio do Itamaraty. As informações são do G1.

Para a polícia, o condutor do veículo disse que o carro é alugado e ele acabou se confundindo. A intenção era de acionar o freio, mas ele acabou pisando no acelerador.

O carro ficou sem arranhões e o motorista não se feriu, mas o fato chamou a atenção de quem passou pelo local.