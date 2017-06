800 edições

Está é a página de número 800 que é veiculada aqui no Jornal Bem Paraná. Até 2016 semanalmente e agora bissemanal em tempo são mais de 15 anos ininterruptamente falando de carros,

Kwid versões e preços

O Kwid começou a ser vendido no Brasil. A Renault o chama de ”primeiro SUV compacto urbano. Todas as versões são equipadas com uma nova versão do motor 1.0 SCe de 3 cilindros, com70 cv de potência quando abastecido com etanol e 66 cv com gasolina e torque de 9,8 kgfm (etanol) e 9,4 kgfm (gasolina). O consumo estimado na cidade faz 15,2 km/l com gasolina e 10,5 km/l com etanol.

Life - R$ 29.990

Principais itens: rodas 14", 2 airbags laterais, 2 airbags frontais, 2 Isofix, predisposição para rádio e indicador de troca de marcha e de condução.



Zen - R$ 34.990

Principais itens: direção elétrica, ar-condicionado, travas e vidros dianteiros elétricos. Opcional: rádio com Bluetooth e entradas USB e AUX - R$ 35.390.





Intense + Pack Connect - R$ 39.990

Principais itens: retrovisores elétricos, faróis de neblina cromados, Media Nav 2.0, câmera de ré, abertura elétrica do porta-malas, rodas Flexwheel e chave dobrável.