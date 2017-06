Presidente do Paraná vai ao treino e faz cobranças ao time

Cristian de Souza: ele foi cobrado pelo presidente do Paraná Clube no treino desse domingo (foto: Geraldo Bubniak)

Após a primeira derrota em casa nesta temporada – 1x0 para o Guarani –, os jogadores do Paraná Clube retornaram às atividades na manhã deste domingo (11). Antes do treinamento, houve uma conversa entre atletas, integrantes da comissão técnica, do departamento de futebol e o presidente Leonardo de Oliveira. Na pauta, a necessidade de uma reação imediata e do reencontro com o equilíbrio, que sempre norteou este grupo paranista.

“A Copa do Brasil já passou. Entendemos que também estamos convivendo com alguns desfalques. Mas, o jogo do último sábado foi muito abaixo daquilo que a gente se acostumou a ver. Tratamos como um ponto fora da curva e que não deve se repetir”, disse Leonardo de Oliveira. Na visão do dirigente, todos reconhecem a má jornada e este é um fator importante para que o Paraná retome seu caminho dentro da competição.

“Em uma competição longa como a Série B, não podemos oscilar tanto assim. Os gols sofridos, em lances de bola parada, exemplificam isso muito bem. É recuperar a concentração e voltar a colher bons resultados”, ponderou. Após seis rodadas realizadas, o Paraná Clube está na 16ª colocação, com 6 pontos ganhos e aproveitamento de 33,33%. “Há poucos dias, fizemos grandes jogos na Copa do Brasil. Temos que recuperar aquele espírito”, cobrou Leonardo de Oliveira. “A conversa foi no sentido de mostrar o quanto confiamos nesse grupo. Estamos juntos nesse desafio”.

O Tricolor já volta a campo na próxima terça-feira (13). O jogo será na Arena Pernambuco, diante do Náutico, às 19h15. No treino desta manhã, Cristian de Souza e Matheus Costa movimentaram aqueles atletas que não atuaram diante do Guarani. Os demais fizeram um trabalho regenerativo na academia do Ninho da Gralha. A delegação segue para Recife nesta segunda-feira bem cedo. À tarde haverá um treinamento, no Arruda, quando Cristian define a equipe que encara o Timbu.