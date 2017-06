Renato Gaúcho faz mistério sobre substituto de Barrios contra o Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem Lucas Barrios e Léo Moura, o Grêmio recebe nesta segunda-feira (12), às 20h, o Bahia, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Léo Moura e Lucas Barrios se lesionaram na vitória por 6 a 3 contra a Chapecoense na última quinta (8). O lateral teve uma lesão no adutor da coxa direita e deve ficar afastado por três semanas. Já o atacante teve um problema menos grave.

Com um edema no músculo posterior da coxa direita, Barrios ficará de fora por dez dias. No lugar de Léo Moura, o técnico Renato Gaúcho deve escalar o lateral Edílson. Mas o treinador fez mistério e não revelou quem será o substituto de Barrios. Os mais cotados para a vaga são Everton e Maicon, mas Miller Bolaños não está descartado.

O Bahia não tem desfalques, e a tendência é que o técnico Jorginho repita o time que venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na Fonte Nova, na última quinta-feira. Com três vitórias em cinco jogos disputados, o clube baiano tem nove pontos. Já o Grêmio, que só perdeu uma vez neste Brasileiro, tem 12 pontos.

GRÊMIO Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Everton (Maicon) T.: Renato Gaúcho

BAHIA Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca, Matheus Reis; Renê Júnior, Juninho, Allione, Vinícius; Zé Rafael e Edigar Junio T.: Jorginho

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre Horário: 20h

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)