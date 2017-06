Vitória domina o jogo e derrota Atlético-MG

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG perdeu para o Vitória, por 2 a 0, na tarde deste domingo (11), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, ocorrido no Barradão, em Salvador, contou com gols de Kieza e Neilton. Com o resultado, o Atlético cai para a 16ª colocação, com seis pontos conquistados. O Vitória, que começou a rodada na lanterna do torneio, ocupa a 18ª posição, com quatro pontos. Em sua terceira partida fora de seus domínios no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG demonstrou muitas dificuldades.

Os comandados de Roger Machado perderam para o Vitória neste domingo e fizeram uma partida ruim. Nos outros dois compromissos, empatou com Flamengo e Palmeiras;

A próxima partida do Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro vai acontecer na quarta-feira (14), diante o Atlético-PR, às 19h30, no Independência, em MG. Já o Vitória pega o Botafogo, no mesmo dia e horário, no Barradão. Ambos os times jogam pela sétima rodada do campeonato.

O Atlético-MG homenageou o diretor de futebol Eduardo Maluf, falecido na última quinta-feira (8) por um câncer no estômago. Todos os jogadores do time trocaram os seus respectivos nomes pelo do dirigente.

VITÓRIA Fernando Miguel; Leandro Salino, Kanu, Fred e Thallyson; Willian Farias, Uillian Correia (Renê) e Gabriel Xavier (Cleiton Xavier); David, Kieza e Neilton (Paulinho). T.: Alexandre Gallo.

ATLÉTICO-MG Victor; Yago (Ralph), Felipe Santana, Erazo e Danilo; Rafael Carioca, Elias, Marlone (Capixaba) e Valdívia (Rómulo Otero); Robinho e Fred. T.: Roger Machado.

Árbitro: Raphael Claus (SP/Fifa)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo (SP/Fifa)

Cartão amarelo: Willian Faria, Paulinho (Vitória); Erazo, Ralph (Atlético-MG)

Gols: Kieza (Vitória), aos 19 minutos do primeiro tempo; e Neilton (Vitória), aos 19 minutos do segundo tempo