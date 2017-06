Ponte vence Chape em jogo dramático e chega ao G-4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Titulares da Ponte Preta pela primeira vez em 2017, Renato Cajá e Emerson Sheik fizeram na tarde deste domingo (11) companhia ao titular absoluto Lucca. E deu muito certo. O 'novo trio' brilhou e participou dos três gols da equipe campineira na vitória por 3 a 2 sobre a Chapecoense, no Moisés Lucarelli. Destaque para o segundo deles, que contou com uma desconcertante caneta seguida de uma linda assistência de Sheik para Lucca concluir. Depois de abrir 3 a 0 no placar, o jogo ganhou ares de tensão no segundo tempo.

A Chapecoense diminuiu para 3 a 2 com dois gols em três minutos e por pouco não arrancou um heroico empate no Moisés Lucarelli -Aranha fez milagre no fim. Com a vitória, a Ponte Preta reage após derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO e chega a dez pontos, terminando esta sexta rodada, ao menos por enquanto, na quarta colocação da tabela.

Já a Chapecoense, ultrapassada pela própria Macaca, estaciona nos mesmos dez, mas cai duas posições e fica com o sexto lugar. As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (14). A Ponte Preta joga um pouco mais cedo, às 21h, contra o Flamengo, na Ilha do Governador, enquanto a Chapecoense encara o Vasco, na Arena Índio Condá, às 21h45. Os jogos são válidos pela sétima rodada da Série A.