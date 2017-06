Sanepar alerta pra danos do frio

A Sanepar faz uma alerta à população para que proteja seus hidrômetros nos dias de frio intenso. A queda das temperaturas e as geadas podem congelar a água dentro dos medidores e provocar o rompimento das tubulações que ficam expostas, causando a interrupção do abastecimento.No ano passado, foram registradas 600 ocorrências em todo o Estado.

A sugestão é que os moradores cubram o relógio e os canos aparentes com caixas de papelão, pedaços de plástico, lonas, ou com outros tipos de material que impeçam o acúmulo de gelo.

Outra medida eficaz é fechar o registro de entrada de água à noite, para evitar o acúmulo e o congelamento da água dentro do equipamento e da tubulação. O gerente da Sanepar, Renato Mayer Bueno, diz que o material de proteção deve ser de fácil remoção.

“O que for utilizado para evitar o congelamento da tubulação e dos equipamentos deve ser retirado assim que a temperatura subir ou na data prevista para a leitura da conta, para que o leiturista da Sanepar não tenha dificuldade no momento de fazer a leitura e entrega da conta”, completa.