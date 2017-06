Weverton treina como reserva e Diego Alves deve ser titular da seleção

Weverton no treino da seleção, nesse domingo: provável reserva contra a Austrália (foto: Divulgação/Lucas Figueiredo/CBF)

Já sem a presença de Gabriel Jesus, desconvocado por conta de uma lesão sofrida no duelo contra a Argentina, mas com a participação dos titulares no clássico, o técnico Tite comandou um treino tático nesta manhã de domingo em Melbourne.

De olho na partida contra a Austrália, marcada para terça-feira, às 20h05 (7h05 de Brasília), novamente no Melbourne Cricket Ground, o técnico começou a esboçar o time que entrará em campo diante dos donos da casa.

No chamado treino fantasma, ou invisível, no qual 11 jogadores trabalham sem um adversário do outro lado, ele posicionou sua equipe taticamente e também mostrou como espera que a posse de bola seja controlada.

No total, foram oito mudanças em relação ao time que enfrentou a Argentina, na última sexta-feira.

A escalação do treino desse domingo teve Diego Alves, Rafinha, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Alex Sandro; David Luiz, Paulinho e Philippe Coutinho; Giuliano, Diego Souza e Douglas Costa.

As mudanças começam já no gol, onde Diego Alves trabalhou no lugar de Weverton. Nas laterais, Rafinha e Alex Sandro substituíram respectivamente Fagner e Filipe Luís. Rodrigo Caio treinou ao lado de Thiago Silva, enquanto David Luiz foi escalado como volante, no lugar de Fernandinho. Douglas Costa e Giuliano treinaram abertos, nas vagas de Renato Augusto e Willian.