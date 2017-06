NX Zero anuncia pausa por tempo indeterminado

(foto: Divulgação)

A banda NX Zero anunciou uma pausa por tempo indeterminado na noite do último sábado (10). A revelação foi feita no programa Altas Horas, da rede Globo.

Fundada em 2001 em São Paulo, a banda fez sucesso no meio da década de 2000 com hits como "Além de Mim", "Razões e Emoções" e "Pela última Vez". A atual formação é composta por: Di Ferrero, Gee Rocha, Daniel Wesker, Caco Grandino e Fi Ricardo.

"Vou falar em nome da banda, todo mundo junto. Até dezembro, a NX vai cobrir todos os seus compromissos, e daí para frente vamos tirar um período sabático, vamos dizer assim, por um tempo indeterminado" disse o vocalista Di Ferrero.

Na próxima quarta-feira (14) a banda irá gravar um DVD em um show na capital paulista.