No Dia dos Namorados, restaurante promove o “Dia dos Corações Quebrados”

(foto: Reprodução/Facebook)

Um restaurante em Curitiba, no bairro Bacacheri, decidiu apoiar os solteiros e “largados” no Dia dos Namorados. Nesta segunda-feira (dia 12), o estabelecimento está convidando todas as “almas sozinhas” para o “Dia dos Corações Quebradados”

“Segunda-feira, dia 12 de junho. O Dia dos Namorados é um momento incrível para os corações enamorados. O que esta data tão feliz e apaixonada esconde é uma verdadeira nação de corações quebrados. Pobres almas sozinhas que perambulam pelas ruas, se escoram em mesas de bar e abraçam travesseiros molhados por todo o mundo. Em homenagem a essas almas judiadas de amor, a todos os largados e largadas é que a Espetaria do Simprão promove o Dia dos Corações Quebrados”, diz o texto promocional, na página do Facebook da Espetaria do Simprão.

“Convidamos a todos os amigos solteiros ou largados a virem até nós para afogar suas mágoas, desabafar e, porque não, dar chance a uma nova amizade, um lance flerte e até um novo amor. Para ajudar vamos incentivar o compartilhamento de mesas por desconhecidos, além de oferecer cervejas com descontos imperdíveis e ESPETINHOS DE CORAÇÃO com 50% de desconto. A trilha sonora, é óbvio, terá só modões xonados e doídos”, explica o texto.

O proprietário da Espetaria, o jornalista Eduardo Klisiewicz, avisa que a trilha sonora dentro do restaurante será repleta de músicas clássicas de coração partido, como Coração Quebrado, de Chitãozinho e Xororó.