Anitta critica proposta que quer criminalizar o funk no Brasil

Na última sexta-feira, 9, a cantora Anitta utilizou o Twitter para expressar sua indignação em relação à proposta, enviada ao Senado Federal, que visa criminalizar o funk no Brasil. Há pouco mais de duas semanas, o empresário paulista Marcelo Alonso, autor da ideia, encaminhou à CDH (Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa) 20 mil assinaturas favoráveis ao projeto. No texto, ele diz que “os chamados bailes de “pancadões” são somente um recrutamento organizado nas redes sociais por e para atender criminosos, estupradores e pedófilos a prática de crime contra a criança e o menor adolescentes. pornografia, pedofilia, arruaça, sequestro, roubo e etc.”. Em seu perfil, Anitta foi enfática ao criticar o argumento. “Tá tudo ok com o Brasil já? Achei que tivesse coisa mais séria para se preocupar do que com um ritmo musical que muda a vida de milhares. O funk gera trabalho”, publicou a funkeira.

Menina de nove anos surpreende jurados do ‘America’s Got Talent’

Angelica Hale, de nove anos, deixou os jurados do America’s Got Talent impressionados com sua voz ao cantar Rise Up, de Andra Day. Antes de se apresentar, a menina disse querer ser “a próxima Whitney Houston”. Angelica então começou a cantar, e logo nos primeiros versos já arrancou gritos e aplausos da plateia - e olhares surpresos dos jurados. Quando tinha quatro anos, Angelica teve de passar por um transplante de rim após ser infectada por uma bactéria. Ela se recuperou e, desde então, ajuda o hospital com o dinheiro que ganha em suas apresentações. A menina conquistou quatro ‘sim’ dos jurados e segue na competição.

NX Zero anuncia pausa por tempo indeterminado

Agora é oficial. Em participação no programa ‘Altas Horas’, da Globo, na noite do último sábado, 10, o NX Zero confirmou que vai dar uma pausa na carreira, após 16 anos. A ideia dos integrantes é tirar um “período sabático” para se concentrar em projetos pessoais. “Vou falar em nome da banda. O NX, agora em dezembro, vai cumprir todos os compromissos e, depois, vamos tirar um período sabático, por tempo indeterminado, para a gente se dedicar a outras coisas. Tudo numa boa. Vai ser saudável, para depois voltarmos renovados, comunicou o vocalista Di Ferrero.

Mulher Maravilha continua rainha das bilheterias

Outro final de semana, mesma história: “Mulher Maravilha” é a rainha das bilheterias. O filme da Warner Bros e DC Comics ganhará US$ 57,2 milhões (cerca de R$ 187 milhões), de 4.165 cinemas, até o final de seu segundo fim de semana, colocando-o firmemente em primeiro lugar. É uma queda de apenas 45 por cento ante o fim de semana de estreia, dando ao filme uma estimativa de arrecadação doméstica de US$ 205 milhões (cerca de R$ 671 milhões) em dois finais de semana. O filme estrelado por Gal Gadot também fará mais dinheiro durante seu segundo fim de semana que ambos “Esquadrão Suicida” e “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”, apesar de tais filmes terem conseguido finais de semana de estreia maiores do que “Mulher Maravilha” (US$ 133,7 milhões para “Esquadrão Suicida” e US$ 166 milhões de “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”).

Avião de Jennifer Lawrence faz pouso de emergência

O avião particular da atriz Jennifer Lawrence teve que realizar um pouso de emergência No sábado (10) após uma falha nos motores, segundo o site de notícias E! News. Um representante da protagonista de “Jogos Vorazes” disse que ela está bem. Uma fonte informou ao portal que um dos motores falhou a uma altura de 31 mil pés. No meio do pouso forçado, o outro motor teria parado de funcionar. O avião saiu de Kentucky e aterrissou em Nova York. Informações da assessoria da atriz mais requisitada de Hollywood informou que apesar do susto, ela passa bem após o incidente.

Níver do dia

Maguila, ex-pugilista brasileiro, 59 anos