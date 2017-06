'Mulher-Maravilha' mantém 1º lugar de bilheteria nos EUA

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O poder é todo dela, pelo menos nos EUA. É que, por lá, enquanto "Mulher-Maravilha" continua liderando as bilheterias pela segunda semana seguida, "A Múmia -que tem o primeiro lugar no restante do mundo - amarga a vice-liderança e resultados menos impressionantes dentro de casa.

Aos números: apenas dez dias após sua estreia, que arrecadou US$ 103 milhões, o longa da DC Comics já fez mais de US$ 205 milhões. É a maior bilheteria de um filme dirigido por uma mulher (a americana Patty Jenkinso) no país. Superou "50 Tons de Cinza", de Sam Taylor-Johnson (com US$ 85,1 milhões). Já a obra da Universal, lançada na quinta (8), conseguiu apenas US$ 32,2 milhões.

Os dados são do site Box Office Mojo, especializado em bilheterias. A soma de "Mulher-Maravilha" até a sua segunda semana significa uma arrecadação melhor que a de "Batman vs. Superman", com US$ 51 milhões, e "Esquadrão Suicida", com US$ 43 milhões, no mesmo período.

Aqui, vale ressaltar que a bilheteria de abertura desses filmes foi maior que a da heroína (US$ 166 e US$ 133, respectivamente). "Mulher-Maravilha" é a primeira produção sobre super-heróis com uma mulher no papel-título em mais de uma década.

O longa acompanha a origem da heroína Diana (papel da israelense Gal Gadot), uma guerreira que vive em uma ilha, entre amazonas. Quando um piloto cai no local, a moça descobre que o mundo está em guerra e decide intervir. Voltando aos resultados de "A Múmia" nos EUA, o filme estrelado por Tom Cruise conseguiu bem menos que outras adaptações da Universal na mesma seara: "A Múmia", de 1999, fez US$43 milhões e "O Retorno da Múmia", de 2001, fez US$ 68,1 milhões, por exemplo.

Mas, se a situação não é lá tão boa em casa, do lado de fora as coisas parecem mais promissoras. No restante do mundo, o longa de terror arrecadou US$141,8 milhões, a melhor largada de Tom Cruise no estrangeiro.

Na nova versão de "A Múmia", lançada 85 anos depois do terror homônimo estrelado por Boris Karloff, o Tom Cruise tenta salvar o mundo de uma rainha do Egito antigo que, apesar de sepultada numa cripta, ressuscita nos dias atuais. Confira salas e horários de "A Múmia".;

Abaixo o ranking estimado dos dez mais rentáveis do fim de semana nos EUA, segundo o Box Office Mojo.

1. Mulher Maravilha: US$ 57.2 milhões 2.

A Múmia US$ 32.2 milhões

3. As Aventuras do Capitão Cueca US$ 12.3 milhões

4. Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar US$ 10.7 milhões

5. Guardiões da Galáxia Vol. 2 US$ 6.2 milhões

6. Ao Cair da Noite US$ 6 milhões

7. Baywatch US$ 4.6 milhões

8. Megan Leavey US$ 3.8 milhões

9. Alien: Covenant US$ 1.8 milhões

10. Tudo e Todas as Coias US$ 1.6 milhões