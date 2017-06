Melhor do clássico e chateado com a imprensa, Romero sai sem falar

ALEX SABINO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase todos os jogadores do Corinthians saíram do Itaquerão eufóricos com a vitória no clássico diante do São Paulo. Falaram com os jornalistas e distribuíram elogios ao desempenho da equipe. Todos, menos um. Ángel Romero, melhor em campo, saiu sem falar com a imprensa.

O atacante paraguaio disse estar chateado com as brincadeiras a respeito de sua habilidade. Especialmente um vídeo gravado para a Globo em que foi desafiado a dominar uma bola no peito e controlá-la, e esta escapou. Romero acredita merecer mais respeito por jogar no Corinthians e pelo futebol que tem apresentado pelo clube e pela seleção paraguaia. Ele apenas conversou com a assessoria de imprensa do Corinthians.

"A arena é praticamente a minha casa. Estou muito feliz aqui e cada vez mais confiante", afirmou. "Eu já disse mais de uma vez: estou muito satisfeito com o Romero", elogiou o técnico Fabio Carille. Romero teve descrédito da mesma forma em que o Corinthians esteve desacreditado. No começo do ano, o clube era visto como a quarta força do Estado e seria dirigido por um técnico novato. Depois de conquistar o título Paulista, a equipe lidera o Brasileiro. "Nossa campanha só surpreende quem está fora", resumiu o zagueiro Paulo Henrique.

Carille constatou que as coisas estão dando tão certo para o Corinthians que até as substituições de emergência funcionam. Maycon, por exemplo, ganhou vaga como titular por entrar no clássico contra o Palmeiras, no Estadual, por causa da morte do pai. "Não sei se o Maycon hoje seria titular se o Camacho não tivesse tido um problema familiar. As coisas acontecem. Gabriel e Maycon estão jogando muito, chegando para finalizar. Com quatro jogadores atrás, eu não tomo contra-ataque, e isso permite que eles cheguem mais lá na frente", completou o treinador.