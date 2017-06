AMB cobra sobre monitoramento

Maior entidade da toga no País, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) divulgou nota no sábado, 10, com críticas à suposta espionagem contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin. "As notícias veiculadas pela imprensa relatando que a Presidência da República teria acionado a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para investigar o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), é um fato tão grave que não pode permanecer sem esclarecimento", diz o comunicado assinado pelo presidente da AMB, Jayme de Oliveira.

Além da AMB, também reagiram à informação divulgada pela revista Veja a presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O Palácio do Planalto e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sergio Etchegoyen, negaram que a agência tenha bisbilhotado a vida do relator da Lava Jato no Supremo. "Sendo as notícias procedentes, se caracterizará a quebra da harmonia e independência entre os Poderes da República, para além das infrações penais ocorridas. Estará em risco a democracia brasileira. A AMB repudia veementemente qualquer forma de pressão ao Judiciário”.