Theresa May nomeia nova equipe em meio a críticas

Reino Unido — A primeira-ministra britânica, Theresa May, está fazendo mudanças em sua equipe para tenta fortalecer sua autoridade minada pelo fraco resultado eleitoral da última semana. A margem de manobra de May foi corroída pela derrota das urnas da quinta-feira passada, quando o Partido Conservador perdeu a maioria no Parlamento e correligionários passaram a criticá-la. Um fluxo de conservadores circulava neste domingo pelo gabinete de May para saber se seriam promovidos, rebaixados ou mantidos em seus postos, depois que alguns colegas de partido disseram que os dias da primeira-ministra no cargo estavam contados.

O enfraquecimento da posição de May tornou difícil as mudanças e ela optou por manter muitos de seus ministros em suas cadeiras, renomeando Liam Fox como secretário do comércio, Justine Greening como secretária de educação e Greg Clark como secretária de negócios. Já Damian Green, ex-secretário do Trabalho e Previdência, e legislador na ala pró-UE, foi promovido a primeiro secretário de estado - efetivamente o vice-primeiro-ministro.

Ataque

Reino Unido— Os autores do ataque terrorista no centro de Londres usaram cintos de explosivos falsos para criar enquanto executavam seu plano, disse a polícia ontem. A polícia metropolitana londrina divulgou fotografias dos cintos, feitos de garrafas plásticas de água embrulhadas em fita adesiva Os agressores Khuram Butt, Rachid Redouane e Youssef Zaghba usaram os cintos enquanto atropelavam os pedestres na London Bridge e esfaqueavam pessoas nas proximidades. Borough Market no último dia 3 de junho. Eles mataram oito pessoas antes de serem mortos a tiros pela polícia.

O comandante da polícia Dean Haydon afirmou que o trio pode ter usado os cintos porque planejava fazer reféns, "ou pode ser que eles viram isso como uma proteção contra um tiroteio".

Geoff Ho, jornalista do Sunday Express que foi esfaqueado no ataque, descreveu no jornal como tentou impedir que os agressores entrassem num bar cheio de pessoas. Ho disse que "os olhos deles estavam cheios de raiva" e ele temia que estivessem prestes a explodir. "Eu não poderia apenas atacar", escreveu. "Se eu os alcançasse, talvez pudesse retirar um ou dois deles, mas um desses animais poderia detonar e matar todos." Ho foi esfaqueado na garganta por Butt. Ele creditou a seu treinamento em artes marciais a capacidade de lutar o suficiente para evitar ser morto.

A polícia ainda está pedindo que testemunhas se apresentem e relatem o que viram, pois podem dar detalhes sobre o ataque. A avaliação inicial é de que o trio pode ter planejado uma carnificina ainda pior. Butt tentou alugar um caminhão de 7,5 toneladas, mas seu pagamento foi recusado e ele acabou alugando uma van menor. Foram encontradas bombas com gasolina no veículo

LGBT

EUA— Dezenas de milhares de pessoas marcharam em Washington e em outras cidades norte-americanas ontem em defesa dos direitos da população LGBT, em um dos maiores protestos realizados nos Estados Unidos desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo. A marcha foi realizada na véspera do primeiro aniversário do tiroteio em uma boate gay da Flórida, a Pulse, onde morreram 49 pessoas. Muitos manifestantes aproveitaram da ocasião para atacar o presidente Trump e a administração republicana.

50 presos

Irã — O Irã prendeu quase 50 pessoas em conexão com ataques em Teerã que mataram 17 pessoas na semana passada, disseram autoridades, enquanto forças de segurança intensificam esforços para reprimir os militantes suspeitos. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelos atentados suicidas e ataques com armas no Parlamento e o mausoléu do fundador da República Islâmica, aiatolá Ruhollah Khomeini, na quarta-feira. O ministro da Inteligência do Irã, Mahmoud Alavi, disse no sábado à noite que 43 suspeitos foram presos.

Eleições

França — Resultados oficiais parciais mostram que o partido do presidente francês recentemente eleito, Emmanuel Macron, está claramente liderando a primeira rodada das eleições parlamentares, o que é crucial para seus planos de mudar a França. Com 46% dos votos contados, o Ministério do Interior disse que o partido centrista de Macron, "A República em Macha (REM)", conquistou mais de 26% dos votos na disputa pelos 577 assentos na Assembleia Nacional. O partido conservador Republicanos conquistou 16%, a Frente Nacional, partido de extrema direita, 14%.