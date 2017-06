Cruzeiro supera Atlético-GO e volta a vencer

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Pressionado por causa dos dois últimos resultados negativos no Brasileirão, o Cruzeiro recebeu o Atlético-GO precisando se reabilitar na tabela. E conseguiu. No Mineirão, a equipe celeste até encontrou dificuldades para penetrar na defesa goiana, mas deslanchou no segundo tempo e venceu por 2 a 0, neste domingo (11), se reencontrando com a vitória após duas partidas. Os dois gols da partida foram marcados por Ramón Ábila, mas ambos tiveram ampla participação de Alisson, que entrou no segundo tempo e foi outro grande nome da partida.

Com o resultado, o Cruzeiro foi aos dez pontos e entra no G-6, igualando a pontuação de Ponte Preta e Chapecoense, mas perdendo no saldo de gols. Já o Atlético permanece na zona de rebaixamento, ainda com três pontos, no 19º lugar. Na rodada do meio de semana, os mineiros visitam o Corinthians, enquanto os goianos recebem o Avaí.

CRUZEIRO Fábio; Ezequiel, Murilo, Léo e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Ariel Cabral (Hudson, 43'2ºT); Robinho, Thiago Neves (Rafinha, 28'2ºT), Rafael Marques (Alisson - Intervalo); Ramón Ábila. T.: Mano Menezes.

ATLÉTICO-GO Felipe Garcia; André Castro, Eduardo Gabriel, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Silva (Luiz Fernando, 24'2ºT), Marcão; Breno Lopes (Walterson, 28'2ºT), Jorginho e Andrigo (Júnior Viçosa, 39'2ºT); Everaldo. T.: Doriva.

Árbitro: João Batista de Arruda (RJ) Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Eduardo de Souza Couto (RJ)

Público/Renda: 7.263 pagantes/R$110.781,00

Cartões amarelos: Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves (CRU); Andrigo, Marcão, Jorginho, André Castro (ATL)

GOLS: Ramón Ábila (CRU), aos 16 minutos do segundo tempo e aos 34 minutos do segundo tempo