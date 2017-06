Procuradora-geral nega recurso de Maduro para convocar Constituinte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comentou neste domingo (11) o recurso de nulidade que a procuradora-geral, Luisa Ortega, apresentou contra seu projeto de Assembleia Constituinte. De acordo com ele, a decisão só corrobora com a "legitimidade" do criticado Tribunal Supremo de Justiça (TSJ). "Eu celebro que a senhora Luisa Ortega Díaz tenha reconhecido a legitimidade absoluta do Tribunal Supremo de Justiça, muito bem, e que tenha se tornado líder de opinião dos setores opositores à Constituinte", ironizou Maduro, durante um ato político em Caracas. Na quinta-feira, Ortega -seguidora assumida do presidente Hugo Chávez, que morreu em 2013- solicitou à Turma Eleitoral do TSJ que anulasse a convocação da Constituinte, alegando que ela fere a democracia. Dirigentes da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) elogiaram o recurso, por considerarem que a iniciativa do presidente deveria passar por referendo e que o sistema eleitoral é "fraudulento". "Celebro que a MUD e todos os partidos da MUD estejam seguindo a senhora Luisa Ortega Díaz (...) e que a MUD tenha reconhecido a legitimidade do TSJ", acrescentou Maduro, em um discurso transmitido pela rede de televisão estatal VTV. A oposição irá protestar em apoio à decisão. Nesta segunda (12), uma manifestação foi convocada para partir do metrô de Caracas até o Tribunal Supremo de Justiça, em apoio à decisão contra a Assembleia Constituinte convocada por Maduro.