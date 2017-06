Na Arena, Atlético perde para o Santos e afunda na lanterna

(foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético-PR repetiu erros na noite deste domingo, na Arena da Baixada, e acabou derrotado pelo Santos por 2 a 0, gols marcados por Kayke ainda no primeiro tempo, ambos em jogadas de contra-ataque. Assim como em outras partidas, a equipe atleticana conseguiu ficar mais tempo com a posse de bola, mas não teve criatividade e pouco perigo levou contra a meta de Vanderlei, o que acabou por ensejar protestos das arquibancadas antes mesmo do apito final, com gritos de “time sem vergonha” ecoando nas arquibancadas.

Única equipe que ainda não conseguiu vencer no Brasileirão em seis rodadas, o Furacão aparece isolado na lanterna da competição, com apenas dois pontos. O penúltimo colocado é o Atlético-GO, que tem três pontos, enquanto o Atlético-MG, primeiro time fora da zona de rebaixamento, soma seis pontos. Já o Santos soma seu nono ponto na competição e chega ao 10º lugar.

Na próxima rodada, o Furacão faz o "duelo de Atléticos" contra o xará de Minas Gerais, na quarta-feira, às 19h30, no Estádio Independência. Já o Santos faz o "Clássico da Saudade" contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, às 21h45 do mesmo dia.



Fim de uma década de invencibilidade



O Atlético não perdia há 10 anos jogando em casa contra o Santos pelo Brasileirão. Desde então, foram cinco vitórias e três empates com o Furacão como mandante. Na derrota anterior para o Peixe, em 27 de maio de 2007, Rodrigo Tabata havia sido o autor do gol solitário e decisivo. Vale destacar, porém, que a campanha da equipe santista fora de casa em 2017 é boa: 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.



Escalação e desfalques



O goleiro, Weverton, na Seleção, o meia Carlos Alberto e o meia-atacante Guilherme, que seguem em recuperação, foram os desfalques do Atlético. Por outro lado, o zagueiro Thiago Heleno, poupado no empate com o Fluminense, e o volante Matheus Rossetto, reserva na última partida, voltaram ao time. Na frente, Pablo assumiu a função de centroavante, com Douglas Coutinho entrando para fazer a função de extremo.



Já no Santos, Elano promove cinco mudanças a equipe, com Daniel Guedes e Jean Mota nas laterais e Bruno Henrique e Copete no ataque. Vitor Bueno foi deslocado para a armação. Os desfalques foram Lucas Lima (poupado), Ricardo Oliveira (dores no tornozelo), Zeca (inflamação na panturrilha), Victor Ferraz (com dores na gargante), Caju (lesão muscular na coxa), Luiz Felipe e Gustavo Henrique (ruptura nos ligamentos do joelho), Léo Cittadini (problemas estomacais), Vecchio (problemas pessoais) e Rodrigão (estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito).



Primeiro tempo



Precisando fazer o placar, o Atlético-PR tratou de tomar a iniciativa de jogo. Embora os dois times levassem mais perigos nos contra-ataques, era o mandante quem se propunha a ficar mais tempo com as bolas nos pés, trabalhando muito as jogadas pelas laterais e contando com a movimentação intensa de Nikão para tentar furar a linha defensiva adversária. Não à toa, na primeira etapa a equipe de Eduardo Baptista somou 63% da posse de bola.



O Santos, porém, estava bem organizado defensivamente e, com as entradas de Copete e Bruno Henrique, ganhou muita velocidade no setor ofensivo, o que foi essencial para a equipe garantir a vantagem no placar com dois de Kayke, aos 26 e aos 36 minutos, ambos em lances de contra-ataque. O Furacão ainda tentou responder, mas insistia em cruzamentos inócuos e precipitados – foram 18 na primeira etapa, 12 deles saídos pelo lado direito.



Segundo tempo



Na busca por uma improvável reação na etapa final, o Atlético se lançou com tudo ao ataque. Na volta do intervalo, por exemplo, Eduardo Baptista sacou o volante Matheus Rossetto e o ponta Douglas Coutinho para as entradas de Éderson e Grafite, atacantes de área. Mais tarde, aos 24 minutos, foi a vez de Felipe Gedoz substituir Pablo.



O vazio de ideias, porém, persistiu do lado rubro-negro. Ainda mais desorganizado após as substituições, a equipe se lançou ao ataque desesperadamente e insistiu nos ineficientes cruzamentos (foram 33 durante toda a partida). Até chegou a balançar as redes em dois lances de bola parada, mas ambos com os jogadores atleticanos (Lucho González e Grafite) em posição de impedimento. O Santos, por sua vez, abdicou do ataque, mas manteve o desempenho defensivo, com boa compactação entre defesa e meio de campo.



Ficha Técnica



Atlético-PR 0 x 2 Santos



Atlético-PR: Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto (Éderson) e Lucho González; Nikão, Douglas Coutinho (Grafite) e Pablo (Felipe Gedoz). Técnico: Eduardo Baptista.

Santos: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia (Alison) e Vitor Bueno (Cléber); Bruno Henrique, Copete e Kayke (Leandro Donizete). Técnico: Elano

Gols: Kayke (26 e 36-1º)

Cartões amarelos: Paulo André (A); Daniel Guedes (S)

Cartão vermelho: Daniel Guedes (S)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (PE)

Público: 20.493 total

Renda: R$ R$ 386.600,00

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR), domingo às 19 horas



Principais lances



Primeiro tempo



6 – Contra-ataque do Atlético. Jonathan enfia a bola para Coutinho, que ganha do marcador na velocidade e cruza para a chegada de Nikão no 2º pau. O meia-atacante cabeceia para fora.



10 – Cobrança de falta de Kayke da entrada da área. O goleiro pula para um lado, mas no meio do caminho a bola desvia na zaga atleticana e vai para o outro. Sorte que a bola foi para fora.



14 – Atlético trabalha a bola pela esquerda até Jonathan receber na direita, dentro da área. O lateral tenta o drible e a zaga afasta. Na sobra, Lucho González chega chutando e a bola passa perto da trave.







26 – Gol do Santos! Rossetto perde a bola no meio de campo para Vitor Bueno, que enfia para Thiago Maia dentro da área. O meio-campista então toca para a chegada de Kayke, livre e de frente para o gol, tocar na saída do goleiro e abrir o placar.



31 – Bola cruzada por Jonathan, a zaga do Peixe afasta e Sidcley aproveita o rebote para chutar forte, de primeira. A bola desvia na defesa e passa raspando a trave.



34 – Nikão recebe na direita, corta o marcador e chuta de fora da área, buscando o ângulo. Vanderlei se estica todo e pratica uma grande defesa.



36 – Gol do Santos! E de novo num contra-ataque, desta vez puxado por Bruno Henrique, que invade a área e toca para trás. Kayke chega batendo e amplia a vantagem santista.



38 – Cobrança de falta da entrada da área. Nikão bate rasteiro, por fora da barreira, e Vanderlei voa na bola para espalmar.



42 – Bola bate e rebate nas tentativas de Rossetto e Pablo, até que o meio-campista tenta o toque por cobertura em Vanderlei. Daniel Guedes afasta o perigo com o braço, mas o árbitro manda o jogo seguir.



44 – Kayke recebe na entrada da área, nas costas da defesa, e chuta. Santos faz uma bela defesa no reflexo.



Segundo tempo

4 – Cobrança de falta da entrada da área. Éderson bate buscando o ângulo e manda por cima do gol.

12 – Cobrança de falta da intermediária, Pablo desvia e Lucho González aparece livre na pequena área para desviar para o fundo das redes. A arbitragem, porém, marcou impedimento.



16 – Kayke invade a área pela esquerda, encara a marcação de Paulo André e é derrubado. A arbitragem não marca nada e o jogador do Santos fica na bronca.







20 – Cobrança de escanteio do Atlético-PR, Pablo desvia e Grafite desvia na pequena área para tirar do goleiro. O árbitro, contudo, assinala mais um impedimento.



28 – Nikão recebe na entrada da área e toca para a passagem de Éderson. O atacante domina, ajeita para a perna direita e chuta, mas manda muito longe do gol, sem perigo.



32 – Jean Mota avança pela lateral e bate forte, cruzado, ao se aproximar da área. Santos salta e pratica uma boa defesa.



34 – Bola bate e rebate na área até sobrar para Nikão chutar perto da pequena área. A finalização, porém, sai mascada e Thiago Heleno ainda tenta desviar de cabeça, mas não alcança.