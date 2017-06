Santos dá aula de contra-ataques e bate Atlético-PR

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Um dia antes de assumir o Santos, o técnico Levir Culpi pôde acompanhar uma convincente vitória de sua nova equipe. Com Elano no comando, o time santista deu uma aula de contra-ataques na noite deste domingo (11), suportou a pressão do Atlético-PR na Arena da Baixada e conseguiu a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro –esta por 2 a 0, com dois gols de Kayke. Desta forma, Levir Culpi assumirá o Santos com o time na nona colocação da tabela, com nove pontos em seis jogos. O Atlético-PR, por sua vez, passa a ser o único time a ainda não saber o que é vencer no Brasileiro –são dois empates e quatro derrotas. Logo em sua estreia, Levir Culpi terá um clássico pela frente. Na quarta-feira (14), o Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro, às 21h45. Já o Atlético-PR tenta a primeira vitória um pouco mais cedo, às 19h30, quando visita o Atlético-MG no estádio Independência. TÁTICA A tática do Santos deu certo. Recuado em seu campo e esperando oportunidades para sair em velocidade, elas apareceram com frequência no primeiro tempo, e duas delas foram fatais. Em ambas, Thiago Maia e Bruno Henrique trabalharam bem até servirem Kayke, que conseguiu duas finalizações precisas –especialmente a segunda, com lindo tapa de direita, no canto. O Atlético-PR chegou a ter mais de 60% de posse de bola na etapa inicial. Isso, porém, não foi suficiente para assustar o Santos. Apenas um chute de fora da área de Lucho e uma finalização de Rossetto -que bateu no braço de Lucas Veríssimo- assustaram o goleiro Vanderlei no primeiro tempo. Na etapa final, aparecem algumas outras chances (e dois gols anulados por impedimento), mas mais na base do chuveirinho. A torcida não perdoou mais um jogo sem vitória do Atlético-PR no Campeonato Brasileiro. Alguns rubro-negros começaram a deixar a Arena já aos 35min do segundo tempo, e gritos de 'time sem vergonha' tomaram conta do estádio.