Jogador do Atlético faz desabafo, reclama de vaias e fala em falta de sorte

Torcida do Atlético na Arena, durante a derrota para o Santos (foto: Geraldo Bubniak)

O lateral-direito Jonathan, do Atlético Paranaense, usou a entrevista coletiva após a derrota para o Santos, na Arena da Baixada, para rebater as vaias da torcida para o time. “Só nós jogadores podemos sair dessa situação. E o torcedor pode ajudar, se mudar a postura dela de hoje. A gente sabe que o torcedor está chateado. E cobraram reforços, cobraram jogadores. Mas até eles chegarem, se chegarem, enquanto isso serão os jogadores que estão aqui que eles têm que apoiar. Até pouco tempo atrás, nosso time era o melhor do mundo por causa da classificação na Libertadores”, afirmou.

“Não adianta vaiar durante o jogo. Quer vaiar, espera o fim do jogo. Temos que jogadores que são jovens e não estão acostumados com esse tipo de pressão. Alguns sentem mais que outros”, declarou.

Sobre a fase do Atlético, Jonathan acredita que a situação vai mudar em breve. “O momento é difícil. A sorte não está do nosso lado nesse momento. Estamos em três competições. É dificil manter o foco em uma competição. A gente sabe que essa sorte vai mudar. Temos que ter cabeça no lugar, ter personalidade, não se esconder do jogo. Na hora que a torcida começar a vaiar, tem que ter personalidade para jogar”, disse.

Em relação ao jogo com o Santos, Jonathan elogiou o desempenho da equipe. “Nossa equipe fez um bom jogo. Em nenhum momento nos escondemos do jogo”, declarou.