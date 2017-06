Otávio se salva na péssima atuação do Atlético contra o Santos

(foto: Geraldo Bubniak)

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS

Santos (6,0)

Sem culpa nos gols e fez duas boas defesa para evitar uma goleada.



Jonathan (5,5)

Participou bastante do jogo, mas o segundo gol foi nas suas costas.



Paulo André (6,5)

Qualidade na saída de bola e nas bolas aéreas. Seguro.

Thiago Heleno (6,0)

Atuação regular. No 2º tempo chegou a ficar como centro-avante.



Sidcley (6,5)

Jogador mais criativo do ataque. Na defesa, deixa buracos.



Otávio (7,0)

Acertou todos os 50 passes que tentou e foi dos que mais desarmou.



Matheus Rossetto (4,0)

Falhou feio no primeiro gol do Santos, lance decisivo na partida.



Éderson (5,0)

Entrou na volta do intervalo. Uma boa cobrança de falta e outro chute terrível.

Lucho González (6,0)

Atuação irregular. Quando esteve bem, contudo, a equipe subiu de produção.



Nikão (6,5)

Movimentou-se bem no primeiro tempo, mas caiu de produção na etapa final.



Douglas Coutinho (5,5)

Criou apenas uma boa jogada e errou mais da metade dos passes tentados.



Grafite (5,5)

Entrou na volta do intervalo. Apareceu pouco e, quando apareceu, errou.



Pablo (6,0)

Jogador mais perigoso. Somou três finalizações e foi bem pelo alto.



Felipe Gedoz (5,5)

Entrou aos 24-2º. Não conseguiu produzir nada de positivo.