Felipe Simas rebate críticas sobre mudança de visual para personagem

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A caracterização de Felipe Simas, 24, em "Os Dias Eram Assim", novela das 23h da Globo, parece não ter agradado muita gente. Pelo menos é esse o feedback que o ator está recebendo por aí. "Acredito que a galera não esteja gostando muito, mas pra mim é ótimo porque me tira de um lugar vaidoso". Em entrevista à reportagem, o ator conta que se sente bem diferente e que agora criou o costume de se olhar mais no espelho. "Faço isso pra me reconhecer. Sou outra pessoa nesse momento". A mudança de visual para interpretar o surfista Caíque foi realizada gradativamente. Primeiro, Felipe colocou um aplique no cabelo. Depois, iniciou o processo de coloração dos fios, até chegar ao tom ideal para o personagem: uma cabeleira queimada de sol. Quem também estranhou o visual de Felipe foi o filho Joaquim, 3, fruto de seu casamento com Mariana Uhlmann. "Ela gostou, mas o meu filho falou que estava muito grande". O fato de o visual não ter sido aprovado pela maioria, no entanto, não o incomoda. "Você olha as fotos antigas do Rico [de Souza, lenda do surf brasileiro], por exemplo: ele não se preocupava com o cabelo. Ele usava o cabelo em forma de protesto. Era meio que uma coisa de atitude: molhado, outro visual. Era algo que mostrava personalidade, e não vaidade". TREINAMENTO ÁRDUO Não é só no visual e na postura do surfista profissional Rico de Souza, 64, que Felipe se inspira. O ator também conta com a ajuda da lenda do esporte para criar e melhorar habilidades com o surf. Os treinos estão sendo duros, confessa Felipe. "Estou tomando muito caldo. Agora entendi o motivo de eu nunca ter surfado antes. É pelo caldo. Equilibrar é o mais fácil, mas ficar embaixo da água é complicado". Empolgado, o intérprete de Caíque conta que costuma treinar quase todos os dias. "Mas surfar não depende só do surfista. Depende do mar. Tem dias que olho o mar e acho que não estou preparado. Meu maior medo é ter um trauma dentro da água e acabar me afastando", ressalta. Ele diz ainda que tem vontade de fazer uma prancha para o filho, quando estiver mais velho. "A primeira vez que fui surfar o Joaquim foi comigo. Ficou 'amarradão'. Ele gosta". FAMÍLIA CRESCENDO A família famosa de Felipe Simas, irmão dos também atores Rodrigo Simas e Bruno Gissoni, não para de crescer. Pouco depois do nascimento, em fevereiro deste ano, de Maria, a caçula de Felipe e de Mariana, o clã ganhou mais uma integrante. No final de maio, a atriz Yanna Lavigne deu à luz Madalena, fruto de seu relacionamento com Gissoni.