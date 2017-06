Eduardo Baptista lamenta atuação, mas evita falar sobre reforços

A atuação do Atlético contra o Santos na noite deste domiongo, na Arena da Baixada, foi “ruim”. O termo, empregado por Eduardo Baptista em entrevista coletiva, foi repetido em algumas ocasiões enquanto o técnico analisava o desempenho de sua equipe na derrota por 2 a 0 dentro de casa.



“Foi ruim. Tomamos dois gols com as bolas nos nossos pés. Não vínhamos mal no jogo e mesmo depois dos gols criamos algumas chances, mas depois fomos muito mal”, disse o treinador, repetindo o termo em seguida: “É ruim (a situação da equipe). Essa não é a colocação em que o Atlético tem de estar, mas também não é terra arrasada. A equipe está caminhando e precisamos de paciência, de dar tranquilidade aos atletas.”



Segundo o técnico, a equipe deve repetir nas próximas rodadas o esquema 4-1-4-1, com ajustes sendo feitos ao longo da partida de acordo com a necessidade do time e do jogo. “Foram quatro jogos nesse esquema. Temos de dar sequência para solidificar e ir fazendo os ajustes necessários”, disse Baptista. “Se a gente vinha fazendo bons jogos, temos de continuar, perseverar. É um bom time, que conseguiu uma classificação heróica na Libertadores. É manter a tranquilidade para voltar a vencer”.



Sobre a possibilidade de reforços chegarem, o técnico foi mais reticente, afirmando a necessidade de se valorizar o grupo que já trabalha no clube. “Falar em mais contratações... Não se encontra jogadores do nível do Atlético (no mercado), os bons jogadores já estão empregados. Então temos de trabalhar com o que temos, valorizar os atletas e jogar para reencontrar o caminho das vitórias.”