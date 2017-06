Tite faz oito mudanças na seleção diante da Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil terá oito mudanças para o amistoso contra a Austrália nesta terça-feira (13), ás 7h05 (de Brasília), em Melbourne. Além de Diego Souza na vaga de Gabriel Jesus, cortado após ser diagnosticado com uma fratura no olho, o técnico Tite fará mais sete trocas em relação ao time que perdeu para a Argentina, na sexta-feira. Apenas Philippe Coutinho, Paulinho e Thiago Silva serão mantidos -os dois primeiros são os únicos titulares. A principal novidade foi a escalação de David Luiz no meio-campo. No treino de ontem, no Lakeside Stadium, Tite escalou a seleção com Diego Alves; Rafinha, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Alex Sandro; David Luiz, Paulinho, Giuliano; Philippe Coutinho, Douglas Costa e Diego Souza. Na terça-feira, Tite manterá o rodízio e dará a braçadeira de capitão para Coutinho -contra a Argentina, Thiago Silva ocupou a função. Após a derrota diante dos hermanos, o técnico brasileiro deu indícios de que faria mudanças. Tite usou muito a palavra "oportunizar", referindo-se ao fato de querer aproveitar o tour pela Austrália para ver os jogadores em campo -e não só nos treinos. "Sempre teremos essa cobrança de ser favoritos, temos qualidade e precisamos saber viver com isso. Estaremos sempre nessa condição. Nosso momento é bom", disse o meia Giuliano, do Zenit-RUS, consciente do papel de bater a equipe anfitriã. Os outros reservas que não atuaram diante da Argentina como Taison, Jemerson e Rodriguinho devem ser testados durante a partida. AUSTRÁLIA Vindo de boa vitória sobre a Arábia Saudita nas eliminatórias da Ásia, a Austrália deixou para trás sua situação delicada e embolou o Grupo B, faltando duas rodadas. O jogo diante da seleção brasileira ainda servirá como teste para a Copa das Confederações, que terá início no próximo sábado -maior campeão do torneio, o Brasil não se classificou. AUSTRÁLIA Mathew Ryan, McGowan, Sainsbury, Degenek, Leckie, Mooy, Jediak, Aziz Behich, Tom Rogic, Tomi Juric, Irvine T.: Ange Postecoglou BRASIL Diego Alves, Rafinha, Thiago Silva, Rodrigo Caio, Alex Sandro, David Luiz, Paulinho, Giuliano, P. Coutinho, Douglas Costa, Diego Souza T.:Tite Estádio: Cricket Ground, Melbourne Data e Horário: Terça-feira (13), às 7h05 (de Brasília) Árbitro: não divulgado