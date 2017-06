Ticiane Pinheiro e César Tralli ficam noivos em véspera de Dia dos Namorados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O amor está mesmo no ar. Neste domingo (11), véspera do Dia dos Namorados, César Tralli e Ticiane Pinheiro anunciaram que estão noivos. O anúncio oi feito pelas contas na rede social Instagram. Em viagem ao Uruguai, o casal publicou, cada um uma foto, com o enunciado. "Vou casarrrrrrr!!! Ficamos noivos", disse a apresentadora na legenda de uma foto que mostra alianças nos dedos e brinde. O jornalista também não deixou passar batido. "Sim! Ficamos noivos", avisou o apresentador da Globo ao divulgar "close" doas anéis -dourados e devidamente gravados com o nome de cada parte. A VOLTA Em maio, o casal reatou o relacionamento depois de alguns meses separados. "O amor venceu. Tici, duas frases minhas que resumem esta felicidade plena: Obrigado por existir. Vejo ? eternamente ? flores em você", disse Tralli.