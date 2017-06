Movimento populista sofre amarga derrota em eleições locais na Itália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O movimento populista 5 Estrelas sofreu uma grande derrota nas eleições regionais deste domingo (11) na Itália. Após ter ganhado força no referendo de dezembro do ano passado, quando o primeiro-ministro Matteo Renzi foi derrotado e depois deixou o cargo, o partido liderado por Beppe Grillo não conseguiu se destacar nas principais cidades da Itália. Pesquisas de boca de urna indicavam que que única cidade em que o 5 Estrelas, movimento que defende bandeiras contra a União Europeia, conseguiria disputar o segundo turno seria em Taranto, no sul do país. "Esta é uma grande derrota para o 5 Estrelas", afirmou Matteo Ricci, do Partido Democrata (PD), de centro-esquerda. De acordo com Ricci, a vitória do 5 Estrelas no ano passado em Roma foi prejudicada por conflitos internos. "O veredicto sobre sua capacidade de governar em termos locais é negativo." O partido de centro-esquerda liderava as projeções em L´Áquila e em Palermo, onde Leoluca Orlando era favorito para ser reeleito. O segundo turno das eleições locais na Itália será realizado dia 25 de junho.