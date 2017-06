Dear Evan Hansen lidera Tony Awards. Veja lista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O musical "Dear Evan Hansen" conquistou seis estatuetas e foi o grande vencedor do 71º Tony Awards, evento considerado o Oscar do teatro americano, que aconteceu na noite deste domingo (11) nos EUA. Indicado em nove categorias, o musical venceu as de melhor musical, melhor ator em musical, melhor trilha sonora, melhor livro de musical, melhor atriz coadjuvante e melhor orquestra. O espetáculo conta a trajetória de um adolescente com transtorno de ansiedade durante o ensino médio. Após a morte de um colega de classe, que o coloca em meio a uma polêmica, ele se vê diante da possibilidade de mudar de vida. "Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812", que havia recebido o maior número de indicações -12, no total-, conseguiu apenas dois prêmios. Adaptado do cinema, "Feitiço do Tempo" não ganhou nenhum prêmio. VEJA A

LISTA DOS VENCEDORES: Melhor musical: "Dear Evan Hansen" Melhor peça de teatro: "Oslo" Melhor revival de musical: "Hello, Dolly!" Melhor revival de peça: "Jitney" Melhor Ator em Peça de Teatro: Kevin Kline, "Present Laughter" Melhor Atriz em Peça de Teatro: Laurie Metcalf, "A Doll's House, Part 2" Melhor Ator em Musical: Ben Platt, "Dear Evan Hansen" Melhor Atriz em Musical: Bette Midler, "Hello, Dolly!" Melhor Ator Coadjuvante em Peça de Teatro: Michael Aronov, "Oslo" Melhor Atriz Coadjuvante em Peça de Teatro: Cynthia Nixon, "The Little Foxes" Melhor Ator Coadjuvante em Musical: Gavin Creel, "Hello, Dolly!" Melhor Atriz Coadjuvante em Musical: Rachel Bay Jones, "Dear Evan Hansen" Melhor Livro de Musical: "Dear Evan Hansen," Steven Levenson Melhor Trilha Sonora Original: "Dear Evan Hansen," music and lyrics, Benj Pasek and Justin Paul Melhor Cenário de uma Peça: Nigel Hook, "The Play That Goes Wrong" Melhor Cenário de um Musical: Mimi Lien, "Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812" Melhor Figurino de uma Peça: Jane Greenwood, "The Little Foxes" Melhor Figurino de um Musical: Santo Loquasto, "Hello, Dolly!" Melhor Iluminação de Peça: Christopher Akerlind, "Indecent" Melhor Iluminação de Musical: Bradley King, "Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812" Melhor Direção de Peça de Teatro: Rebecca Taichman, "Indecent" Melhor Direção de Musical: Christopher Ashley, "Come From Away" Melhor Coreografia: Andy Blankenbuehler, "Bandstand" Melhor Orquestração: Alex Lacamoire, "Dear Evan Hansen" Special Tony Award for obra em vida no teatro: James Earl Jones Special Tony Award: Gareth Fry and Pete Malkin, sound designers for "The Encounter" Teatro Regional: Dallas Theater Center, Dallas Prêmio Isabelle Stevenson: Baayork Lee Honra de Excelência no Teatro: Nina Lannan, Alan Wasse