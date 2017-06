Ex-jogador do Paraná Clube morre em acidente em Curitiba

(foto: Rede News 24 Horas)

O jogador Jonas Pessali, de 26 anos, morreu por volta das 3h20 da madrugada desta segunda-feira (12) em um acidente grave na Rua André Ferreira Barbosa, via rápida em direção ao Pinheirinho. Ele perdeu a direção do seu veículo Audi em uma curva e bateu violentamente contra um poste de energia. Segundo informações dos bombeiros, ele morreu na hora. Um amigo que estava no banco do passageiro ao lado de Pessali teve ferimentos leves e encaminhado ao Hospital do Trabalhador.

O tráfego ainda está complicado no local, porque há isolamento para retirada do veículo. Os bombeiros também tiveram dificuldades para retirar o corpo de Jonas das ferragens.

A energia elétrica foi cortada na região e equipes da Copel foram acionadas para consertar a fiação arrancada.

História - O jogador foi contratado em janeiro pelo Paraná Clube e dispensado há duas semanas. Formado na base do Grêmio,ele voltou ao Brasil no início do ano depois de cinco temporadas no futebol francês. Pelo Paraná, o atleta disputou o Campeonato Paranaense, Primeira Liga e Copa do Brasil neste ano.

Jonas Pessali deixa três filhos.

Nota de pesar - O Paraná Clube emitiu nota de pesar na manhã desta segunda (12) e decretou luto de três dias pela morte de Pessali. Leia a nota na íntegra:

"É com pesar que o Paraná Clube comunica o falecimento do atleta Jonas Henrique Pessalli. O jogador, vítima de um acidente automobilístico nesta segunda-feira (12), deixa esposa e três filhos.

A diretoria do Paraná Clube se solidariza com a família do atleta e está prestando toda a assistência possível neste momento de profunda tristeza.

O presidente Leonardo do Oliveira decreta luto oficial de três dias.

Aos familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos"