Acidente entre carretas e carro interdita Rodoanel na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo duas carretas e um carro na manhã desta segunda-feira (12) interditou parcialmente o Rodoanel Mário Covas no sentido litoral. Três pessoas ficaram feridas. Por volta das 5h, uma das carretas, que seguia no sentido Perus, atravessou o canteiro central no km 20 -limite entre Osasco e Carapicuíba (Grande SP)- e atingiu a outra. Com o impacto da batida, um dos veículos pegou fogo. Um carro também se envolveu no acidente, mas a concessionária CCR Rodoanel, que administra a via, não soube informar as circunstâncias. Ao menos três equipes dos bombeiros foram enviadas ao local para combater o fogo e prestar socorro aos feridos. Eles foram levados a hospitais da região. Não há previsão de liberação da via no sentido litoral, de acordo com a concessionária CCR Rodoanel.