Jeiza fica com ciúmes de Zeca em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eugênio se arrepende de ter beijado Irene. Zeca avisa a Edinalva que processará Ritinha. Abel conta para Jeiza os planos de Zeca, e a policial decide ir atrás do ex-noivo. Bibi pede a solidariedade de Heleninha. Jeiza se incomoda ao ver uma mulher se insinuar para Zeca. Shirley interroga Cibele sobre seu encontro com Amaro. Amaro e Ruy conversam sobre Cibele. Zeca e Jeiza se beijam. Silvana novamente decide passar a noite jogando e inventa para Eurico que viajará para São Paulo. Bibi visita Rubinho e afirma que ele não será transferido. Nonato desconfia das atitudes de Silvana. Yuri conta para Caio que Heleninha denunciou Rubinho. Joyce conta para Ivana sobre sua conversa com Eugênio. Nonato segue Silvana. Bibi implora para que Caio defenda Rubinho.