Aniversariante, Coutinho será capitão e ganha elogios de Tite por liderança

VITOR PAJARO MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - Philippe Coutinho comemora 25 anos nesta segunda-feira (12) e ganhou de presente a missão de liderar o Brasil no amistoso contra Austrália que acontece nesta terça (13), em Melbourne. O jogador será o nono capitão da era Tite, que frisou não saber da data e elogiou o comportamento do atacante do Liverpool durante a estadia com a seleção. "O Coutinho é uma liderança técnica, uma liderança comportamental que entra para dentro de campo e compete de forma leal e é por isso que ele vai usar a braçadeira. Talvez a capacidade de falar e de externar seja diminuída, mas ela é de ação fundamental. Eu não dou, ele merece", disse o treinador, interrompendo a entrevista de Coutinho, enquanto esperava para falar com os jornalistas. O jogador, por sua vez, agradeceu o presente e ainda mais o fato de liderar a seleção em um momento tão especial. Apesar da derrota para a Argentina, o Brasil recuperou com Tite o jeito de jogar e a confiança dos adversários. "Quando o professor chegou nos trouxe a confiança, trabalho duro a cada treinamento. Fomos evoluindo, jogando bem, merecendo vencer os jogos e o hoje a seleção joga num nível diferente", disse o jogador. Para o duelo contra a Austrália, Coutinho será um dos três jogadores mantidos em relação ao time que perdeu para os argentinos. Além dele, Tite manterá Thiago Silva e Paulinho entre os titulares, mandando a campo um time com Diego Alves, Rafinha, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Alex Sandro; David Luiz, Paulinho, Giuliano, Philippe Coutinho, Douglas Costa e Diego Souza.