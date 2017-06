Curitiba amanhece coberta pelo nevoeiro e com 4 °C

(foto: Cláudia Serathiuk)

Após dois dias de geada e temperaturas mínimas baixíssimas, Curitiba e região amanheceram com nevoeiro forte. A temperatura em Curitiba foi de 4 graus na manhã desta segunda-feira (12) e no decorrer do dia deve chegar a 18 graus Nas manhãs, as temperaturas ainda ficarão baixas, mas não há risco de geadas em todo o Paraná nesta semanas que come, segundo previsão do Instituto Simepar.

Durante a semana, as temperaturas subirão gradativamente, embora as manhãs continem frias, não passando dos 8 graus na capital. De acordo com o Simepar, há risco de temporal nesta terça (13), quando a máxima chegará a 20 graus. Em algumas regiões do Estado, como a Noroeste, a máxima pode chegar aos 24 graus na quinta-feira (15), de acordo com informações do Simepar.



Resquícios da tempestade - A previsão de pouca chuva para a semana é um alento para os prejudicados pelas tempestades registradas no Paraná entre os dias 4 e 9 de junho. Segundo relatório da Defesa Civil do Paraná, divulgado ontem, 47 cidades do Estado ainda sofrem com as consequências dos temporais, que atingiram 19.821 pessoas no Estado. Destas, 188 pessoas continuam desalojadas. São moradores de Araucária, Castro, Reserva do Iguaçu, Castro, Cerro Azul, Laranjal, Marilândia do Sul, Querência do Norte e Rosário do Ivaí.