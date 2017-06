Rodrigo Faro faz festa de aniversário para filhas com presença de famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Rodrigo Faro, 43, e a mulher Vera Viel, 41, comemoraram neste domingo (11) o aniversário das filhas Clara e Maria, que completam 12 e 9 anos, respectivamente, no dia 18 de junho. Rodrigo e Vera, que estão juntos desde 2003, também são pais de Helena, a caçula do trio. A família recebeu os convidados numa casa de eventos em São Paulo (SP) decorada com o tema do filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate". CONVIDADOS FAMOSOS Muitos dos presentes famosos estavam acompanhados de filhos pequenos. Isabella Fiorentino levou seus trigêmeos Bernardo, Nicholas e Lorenzo, enquanto Ana Hickmann foi acompanhada do marido e do filho do casal de três anos. Astrid Fontenelle, Carlos Alberto de Nóbrega e a dupla sertaneja Simone e Simaria também compareceram. Na rede social Instagram, o apresentador comemorou o aniversário das rebentas com seus seguidores. "Papai tem orgulho de ter vocês como filhas", disse. CARREIRA Em abril, Fernando Oliveira, colunista da Folha de S.Paulo, noticiou que a Globo tinha interesse em contratar Faro para comandar uma atração semanal na emissora. Pouco tempo depois, em meio aos boatos -que se intensificaram- sobre a possível mudança, o apresentador renovou com a emissora do bispo Edir Macedo. A notícia também foi divulgada por Oliveira.