Resultado do ProUni já está disponível para consulta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Educação divulgou na manhã desta segunda-feira (12) o resultado do ProUni (Programa Universidade para Todos) referente ao segundo semestre de 2017. Os candidatos podem consultar a lista com os nomes dos selecionados na site do programa. O acesso ao portal é feito com o mesmo número de inscrição e senha usados no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2016, além do CPF. Os estudantes têm até o dia 19 de junho para procurar a instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado a fim de comprovar as informações prestadas na inscrição. A perda do prazo ou a não comprovação dos dados implicará, automaticamente, na reprovação do candidato. O ProUni deste ano oferece 17% de bolsas a mais que o de 2016. Ao todo, são 147.492 bolsas em 1.706 instituições privadas, sendo 67.603 integrais e 79.889 parciais. No ano anterior, foram 125.442 bolsas de estudo, entre integrais e parciais. O Estado de São Paulo lidera no número de bolsas ofertadas (35.047), seguido de Minas Gerais, com 16.610 e Paraná, que tem 11.590 bolsas. CALENDÁRIO Resultado da 1ª chamada: 12 de junho Comprovação de informações: 12 a 19 de junho Resultado da 2ª chamada: 26 de junho Comprovação de informações: 26 a 30 de junho Prazo para manifestar interesse na lista de espera: 7 a 10 de julho Comprovação de informações dos candidatos na lista de espera: 17 e 18 de julho