Terremoto de magnitude 6,3 atinge Turquia e ilhas gregas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 6,3 graus na escala Richter atingiu nesta segunda-feira (12) a costa oeste da Turquia e as ilhas gregas Samos e Lesbos. Não há, por ora, relatos de feridos ou danos causados pelo tremor, segundo autoridades do governo. De acordo com o EMSC (Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo), o epicentro do tremor foi registrado a cerca de 84 quilômetros a noroeste da província litorânea de Esmirna, na Turquia. Terremotos são frequentes na Turquia, que está no meio de falhas geológicas. Em outubro de 2011, mais de 600 pessoas morreram na província de Van devido a um tremor de magnitude 7,2. Em 1999, dois grandes terremotos mataram cerca de 20 mil pessoas no país.