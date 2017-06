'A Múmia' decepciona nos EUA, mas é salva por bilheteria chinesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia de "A Múmia", filme dirigido por Alex Kurtzman e estrelado por Tom Cruise e Russell Crowe, decepcionou no mercado americano. Com US$ 32,2 milhões -aproximadamente R$ 106,16 milhões- arrecadados, o longa que inaugura o selo Dark Universe, da Universal, ficou bem atrás de "Mulher Maravilha", que em seu segundo final de semana faturou mais US$ 57,2 milhões e já soma US$ 205 milhões só nos Estados Unidos. Em apenas dez dias em cartaz, o longa inspirado na heroína da DC Comics já é a quinta maior bilheteria do ano ("A Bela e a Fera" já passou da marca do US$ 1 bilhão ) e continua com fôlego. No mercado americano, "A Múmia" acumulou apenas US$ 32,2 milhões de dólares em 4.035 cinemas até a manhã de domingo (11), informou a agência de notícias Reuters.