Líder da Coreia do Sul propõe sediar Copa com Coreia do Norte, diz agência

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem da agência de notícias "Yonhap", Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, sugeriu nesta segunda-feira (12) que o país se una com a Coreia do Norte e com outros países do nordeste da Ásia para tentar sediar uma Copa do Mundo. A edição de 2030 do torneio seria a desejada pelo mandatário. A proposta de Jae-in já teria sido discutida com Gianni Infantino, presidente da Fifa, que esteve na Coreia do Sul para assistir à vitória da Inglaterra sobre a Venezuela na final do Mundial sub-20. "Acredito que ajudaria a promover a paz na região se os países do nordeste da Ásia, incluindo as Coreias do Sul e do Norte, pudessem promover a Copa em conjunto. Verei se posso criar essa possibilidade para a Copa do Mundo de 2030", disse Jae-in para Infantino de acordo com Park Soo-hyun, porta-voz do presidente sul-coreano. Ainda segundo Soo-hyun, Infantino admitiu a dificuldade da proposta, mas afirmou que a Copa do Mundo na região poderia criar uma "mensagem poderosa". O presidente da Fifa estaria disposto a discutir a possibilidade com outros líderes da Ásia, a começar por Xi Jinping, presidente da China, com quem tem uma reunião marcada para esta semana.