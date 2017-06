Dois homens são encontrados apedrejados no Parque Passaúna; um morreu

(foto: Rede News 24 Horas)

Dois homens foram apedrejados e jogados na entrada do mirante do Parque Passaúna, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Um deles morreu e outro foi socorrido em estado grave e levado ao hospital.Os dois estavam com as mãos amarradas para trás e bastante machucados.

Quem encontrou os dois foi um pedestre que passava perto do local e ouviu gemidos. A Guarda Municipal e o Siate foram acionados.

